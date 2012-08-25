Поїзд «Москва-Кишинів» зупинили в Україні через повідомлення про мінування

Пасажирський поїзд сполученням "Москва - Кишинів" зупинено сьогодні на молдавсько-українському кордоні після дзвінка невідомого, який повідомив про те, що у поїзді закладено вибуховий пристрій.

Як передає молдавський сайт Moldnews, інцидент стався на станції "Волчинець" поблизу міста Могильов-Подольський Вінницької області.

За тривожним сигналов до поїзда оперативно прибули співробітники правоохоронних органів, рятувальники і сапери, які шукають вибуховий пристрій, передає РІА «Новости».

Пасажири чотирьох вагонів евакуйовані.

За попередньою інформацією, дзвінок про мінування поїзда надійшов з території України.