Експерт вселяє надію: восени квартири у Києві можуть подешевшати

Про це повідомив глава союзу консультантів з нерухомості Віктор Несін, повідомляє Gazeta.ua.

"Якщо говорити про столицю, то це досить стабільна ціна з тенденцією на зниження в межах 5-10%. Ми очікуємо, що до кінця року ціна ще може знизитися", - сказав він.

Розповідаючи про причини здешевлення житла, експерт, зокрема, зазначив:

"По-перше, я думаю, що у населення все-таки немає коштів для купівлі нерухомості. По-друге ринок нерухомості дуже чутливий до політичних та економічних подій. Зараз, напередодні виборів, я думаю, активність на ринку буде вкрай низька. Восени активність, можливо збільшиться, але не буде такою, як у докризовий період".

За його словами, в регіонах ціни на вторинку знизилися на 20%.

"І, знову ж таки, навіть при такому зниженні не спостерігається великого попиту", - додав Несін.

Нагадаємо, експерти прогнозують, що восени 2012 року співвідношення попиту вторинного і первинного житла може перерозподілитися і становити 60% на 40%, відповідно.