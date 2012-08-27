Експерт вселяє надію: восени квартири у Києві можуть подешевшати
Вартість житла на вторинному ринку Києва за останній час впала на 5-10%.
Про це повідомив глава союзу консультантів з нерухомості Віктор Несін, повідомляє Gazeta.ua.
"Якщо говорити про столицю, то це досить стабільна ціна з тенденцією на зниження в межах 5-10%. Ми очікуємо, що до кінця року ціна ще може знизитися", - сказав він.
Розповідаючи про причини здешевлення житла, експерт, зокрема, зазначив:
"По-перше, я думаю, що у населення все-таки немає коштів для купівлі нерухомості. По-друге ринок нерухомості дуже чутливий до політичних та економічних подій. Зараз, напередодні виборів, я думаю, активність на ринку буде вкрай низька. Восени активність, можливо збільшиться, але не буде такою, як у докризовий період".
За його словами, в регіонах ціни на вторинку знизилися на 20%.
"І, знову ж таки, навіть при такому зниженні не спостерігається великого попиту", - додав Несін.
Нагадаємо, експерти прогнозують, що восени 2012 року співвідношення попиту вторинного і первинного житла може перерозподілитися і становити 60% на 40%, відповідно.