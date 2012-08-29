Діорама "Бій під Бродами" переїде з Києва до Львова

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради, про це йдеться в листі Департаменту соціальної та гуманітарної політики Міноборони на ім'я голови Львівської обласної ради Олега Панькевича.

У липні цього року О.Панькевич звернувся листом до міністра оборони України Дмитра Саламатіна з проханням передати Музею національно-визвольної боротьби України на тимчасове зберігання, терміном на 25 років, полотно діорами "Бій під Бродами", яке зберігається у фондах Національного музею Збройних Сил України в Києві.

Голова облради запевнив Міноборони України, що "Музей національно-визвольної боротьби у Львові готовий виконати необхідний обсяг реставраційних робіт для оновлення діорами, а також має відповідне погодження управління капітального будівництва Львівської обласної ради на розміщення павільйону діорами у своєму внутрішньому подвір’ї та необхідні технічні засоби для експозиційного монтажу цього полотна».

Довідка УНІАН. Діорама "Бій під Бродами" ("Львівсько-Сандомирська операція") розміром 16х6 метрів виготовлена художньою студією ім. Грекова у 1984 році. До демонтажу Музею історії військ ПрикВО у Львові діорама експонувалася в розділі "Велика вітчизняна війна". З 1996 року полотно діорами знаходиться у фондах Національного музею Збройних Сил України в місті Києві.