У Києві знайшли мертвим відомого організатора проплачених мітингів

12:53, 30 серпня 2012
Суспільство
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Відомий організатор проплачених мітингів Руслан Багмут помер внаслідок падіння з 16-ого поверху житлового будинку.

Багмут

Про це "Українській правді" повідомили в районному управлінні МВС.

"30 серпня по вулиці Оноре де Бальзака, 81/1 біля 3 під’їзду зареєстровано падіння з висоти", - сказав співрозмовник.

Він також підтвердив, що померлим є Руслан Багмут.

На сторінці Багмута в одній з соцмереж координатор громадянської кампанії „Форум порятунку Києва" Віталій Черняховський написав, що Багмут "був викинутий невідомими злочинцями з  16-го поверху житлового будинку".

Водночас в міліції зазначили, що інформації про те, що Багмут був викинутий з вікна, немає, і справа проходить як нещасний випадок.

Багмут відомий як організатор проплачених мітингів. На його сторінці він регулярно збирав людей на проплачені мітинги.

 

 

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