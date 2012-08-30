У Києві знайшли мертвим відомого організатора проплачених мітингів

Про це "Українській правді" повідомили в районному управлінні МВС.

"30 серпня по вулиці Оноре де Бальзака, 81/1 біля 3 під’їзду зареєстровано падіння з висоти", - сказав співрозмовник.

Він також підтвердив, що померлим є Руслан Багмут.

На сторінці Багмута в одній з соцмереж координатор громадянської кампанії „Форум порятунку Києва" Віталій Черняховський написав, що Багмут "був викинутий невідомими злочинцями з 16-го поверху житлового будинку".

Водночас в міліції зазначили, що інформації про те, що Багмут був викинутий з вікна, немає, і справа проходить як нещасний випадок.

Багмут відомий як організатор проплачених мітингів. На його сторінці він регулярно збирав людей на проплачені мітинги.