ТВі можуть з вересня позбавити двох третин глядачів

«Воля -кабель повідомила сьогодні, що з початку вересня планує раптово перемістити наш канал з базового пакету до розширеного», - написав Княжицький у своєму Facebook.

"Ми втратимо більше двох третин глядачів. Таким чином за даними GFK кількість наших глядачів у результаті усіх відключень знизиться лише у мережах Києва з 1234000 до 447000", - пояснив гендиректор ТВі.