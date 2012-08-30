ТВі можуть з вересня позбавити двох третин глядачів
20:18, 30 серпня 2012Суспільство
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Компанія Воля-кабель прийняла рішення про "переміщення" опозиційного каналу ТВі із базового пакету каналів до розширеного, що, за словами Миколи Княжицького, значно звузить аудиторію каналу.
Княжицький повідомив про несподіване рішення провайдера
«Воля -кабель повідомила сьогодні, що з початку вересня планує раптово перемістити наш канал з базового пакету до розширеного», - написав Княжицький у своєму Facebook.
"Ми втратимо більше двох третин глядачів. Таким чином за даними GFK кількість наших глядачів у результаті усіх відключень знизиться лише у мережах Києва з 1234000 до 447000", - пояснив гендиректор ТВі.
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