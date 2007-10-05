Як терміново викликати міліцію до школи?

До кінця жовтня Міністерство внутрішніх справ має намір оснастити всі київські школи приладами екстреного виклику міліції. Про це на прес-конференції в Києві повідомив начальник Департаменту Державної служби охорони при МВС Сергій СИДОРЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, відповідна програма вже прийнята, і її фінансування покладене на місцеву владу.

Також С.СИДОРЕНКО проінформував, що нині приблизно 70% шкіл охороняються співробітниками ДСО, а решта обслуговуються відомчими і недержавними охоронними структурами.