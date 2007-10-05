Сьогодні Ющенко їде до Франції

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з робочим візитом до Французької Республіки.

Як повідомляє прес-служба глави держави, у ході візиту запланована зустріч В.ЮЩЕНКА з Президентом Франції Ніколя САРКОЗІ.

Президенти обговорять питання двостороннього співробітництва і тенденції до активного поглиблення політичного діалогу між країнами. Акцент буде зроблено на питаннях взаємодії, залучення інвестицій та співробітництва у сферах транспорту, будівництва портових терміналів та автомагістралей, енергетики.

Під час візиту В.ЮЩЕНКО передасть Н.САРКОЗІ розсекречену інформацію про місця поховань військовополонених та інтернованих французів, які померли в Україні у 1944-1954 роках. Президент України закличе свого французького колегу підтримати ініціативу з підписання "загальноєвропейської декларації спільної пам`яті".