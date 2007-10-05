Чоловік, що захопив заручників в Луїзіані, убитий під час штурму

Озброєний чоловік, який поранив п`ятьох людей в адвокатській конторі в американському штаті Луїзіана, убитий під час штурму будівлі, повідомляють місцеві ЗМІ.

Операція поліцейського спецназу почалася о 8.15 після того, як пенсіонер більше вісьмох годин відстрілювався від правоохоронців.

За даними місцевих ЗМІ, винуватець інциденту - 63-річний Джон Ешлі перебував у депресивному стані через недавню смерть доньки.

Раніше Джон Ешлі більше восьми годин відстрілювався від поліції, забарикадувавшись в одноповерховому будинку адвокатської контори "Giordano & Giordano" в центрі міста Олександрія. Протягом ночі поліцейські допомогли трьом поранением врятуватися з будинку, двоє залишались усередині, точно невідомо чи живі вони.

Поліція чотири рази закидала будинок контори гранати із сльозогіном, але у відповідь Ешлі знову відкривав вогонь.