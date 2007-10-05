Вночі горіло приміщення окружної виборчої комісії округу №112

09:31, 05 жовтня 2007
Суспільство
1844

Пожежники врятували коробки з бюлетенями

Сьогодні о 5.25 ранку виникла пожежа у будівлі Личаківської райдержадміністрації Львова, де знаходиться окружна виборча комісія територіального виборчого округу №112.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник прес-центру Головного управління МНС України у Львівській області Павло ВАСИЛЕНКО.

“Наші спецпідрозділи прибули на місце пожежі через 5 хвилин після виклику. Вся будівля була задимлена і, як з’ясувалося, вогонь поширювався на третьому поверсі чотирьохповерхової будівлі”, - сказав П.ВАСИЛЕНКО.

За його словами, вогонь було швидко локалізовано, внаслідок пожежі згорів паркет та частково - актовий зал райдержадміністрації, у якому й виникла пожежа. Саме в актовому залі знаходиться окружна виборча комісія ТВО №112 і там же зберігалися коробки з бюлетенями. Завдяки пожежникам вони залишилися не пошкодженими.

На даний час з’ясовується причина займання, не виключається версія умисного підпалу.

Про причини займання буде поінформовано додатково за результати експертизи.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter