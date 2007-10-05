Вночі горіло приміщення окружної виборчої комісії округу №112

Сьогодні о 5.25 ранку виникла пожежа у будівлі Личаківської райдержадміністрації Львова, де знаходиться окружна виборча комісія територіального виборчого округу №112.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник прес-центру Головного управління МНС України у Львівській області Павло ВАСИЛЕНКО.

“Наші спецпідрозділи прибули на місце пожежі через 5 хвилин після виклику. Вся будівля була задимлена і, як з’ясувалося, вогонь поширювався на третьому поверсі чотирьохповерхової будівлі”, - сказав П.ВАСИЛЕНКО.

За його словами, вогонь було швидко локалізовано, внаслідок пожежі згорів паркет та частково - актовий зал райдержадміністрації, у якому й виникла пожежа. Саме в актовому залі знаходиться окружна виборча комісія ТВО №112 і там же зберігалися коробки з бюлетенями. Завдяки пожежникам вони залишилися не пошкодженими.

На даний час з’ясовується причина займання, не виключається версія умисного підпалу.

Про причини займання буде поінформовано додатково за результати експертизи.