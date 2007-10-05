Кафедра української мови відкрилась у Шанхайському університеті

Голова Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» Катерина ЮЩЕНКО взяла участь у відкритті кафедри української мови в Шанхайському університеті міжнародних відносин (SISU).

Як повідомили УНІАН у прес-службі фонду “Україна 3000”, К.ЮЩЕНКО передала до бібліотеки новоствореної кафедри книги українською мовою, серед них: словники, книги з історії України, комплект книг «Україна й українці» та ін.

Шанхайський університет міжнародний відносин є одним з провідних вищих навчальних закладів Китаю. Його засновано у 1949 році під назвою Шанхайський коледж російської мови. У 1950-ті роки впроваджено вивчення інших європейських мов, зараз викладання ведеться 12 іноземними мовами. Партнерські відносини, професійний та культурний обмін здійснюється з понад 100 іноземними навчальними закладами 30 країн світу, у тому числі з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.