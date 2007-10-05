Кафедра української мови відкрилась у Шанхайському університеті

09:51, 05 жовтня 2007
Суспільство
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У відкритті взяла участь Катерина Ющенко

Катерина Ющенко відповідає на запитання журналістів після засідання опікунської ради благодійної програми ”Дитяча лікарня майбутнього”. Київ, 24 липняГолова Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» Катерина ЮЩЕНКО взяла участь у відкритті кафедри української мови в Шанхайському університеті міжнародних відносин (SISU).

Як повідомили УНІАН у прес-службі фонду “Україна 3000”, К.ЮЩЕНКО передала до бібліотеки новоствореної кафедри книги українською мовою, серед них: словники, книги з історії України, комплект книг «Україна й українці» та ін.

Шанхайський університет міжнародний відносин є одним з провідних вищих навчальних закладів Китаю. Його засновано у 1949 році під назвою Шанхайський коледж російської мови. У 1950-ті роки впроваджено вивчення інших європейських мов, зараз викладання ведеться 12 іноземними мовами. Партнерські відносини, професійний та культурний обмін здійснюється з понад 100 іноземними навчальними закладами 30 країн світу, у тому числі з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

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