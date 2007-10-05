Голова Донецької облради зібрався за колючий дріт

Голова Донецької обласної ради Анатолій БЛИЗНЮК заявляє, що в Києві для Донбасу "хтось знову багато дроту заготовив".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Донецьку на позачерговій сесії обласної ради V скликання.

Після того, як сесія одностайно 98 голосами схвалила Угоду по регіональний розвиток області між Кабінетом міністрів та обласною радою, А.БЛИЗНЮК заявив, що "хто б не очолював уряд, він зобов`язаний працювати на виконання цієї угоди".

"Прийняте відповідне рішення. Кабінет міністрів зобов`язав, є підпис, юридично сьогодні ми ставимо крапку. І після того, як ми зареєструємо цей договір, він має юридичну силу. І хто б не очолював уряд, він зобов`язаний буде працювати на виконання цієї угоди. І ми це зробимо", - сказав А.БЛИЗНЮК.

При цьому він обмовився, що "тут преса є, а то я б сказав про прикуп, а взагалі-то нам все одно".

А.БЛИЗНЮК також підкреслив, що, на його думку, в Києві "хтось знову багато дроту заготовив".

"Я ж не розповідатиму, що хтось знову багато дроту заготовив", - додав А.БЛИЗНЮК.

Як повідомлялося раніше, в грудні 2004 року кандидат у Президенти України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО нібито закликала "колючим дротом всіх оточити і зробити резервації" в східній Україні.