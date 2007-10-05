Балога: 4 умови до майбутньої коаліції

Розпуск Верховної Ради V скликання, в якій було здійснено спробу формування конституційної більшості у неконституційний спосіб, має бути серйозною пересторогою для тих політиків, які розраховують утворити більшість у новообраному парламенті поза процедурою, чітко виписаною в Основному Законі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, таке переконання висловив сьогодні керівник Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА.

Він зазначив, що заява Президента про необхідність початку консультацій про створення коаліції у Верховній Раді VI скликання викликала широку хвилю дискусій у політичних, експертних і журналістських колах. «Зауважу, що вже пролунали припущення про можливе приєднання окремих депутатів до тієї чи іншої конфігурації більшості. Такі заяви проголошуються з неймовірною легкістю і дитячою безпосередністю, які свідчать про незнання їхніми автори норм чинної Конституції», - сказав В.БАЛОГА.

На його думку, консультації щодо створення більшості у Верховній Раді повинні бути раціональними, а не емоційними. Їхнє кінцеве завдання – досягнення високої якості тандему «уряд-парламент», утвореного на засадах цінностей і пріоритетів. «Ця конфігурація має бути, по-перше, сталою та стійкою; по-друге, забезпечити прийняття і реалізацію законів, необхідних для швидких і ефективних змін в ключових сферах життя суспільства і держави; по-третє, створити надійні законодавчі запобіжники проти політичної корупції і владного монополізму, зокрема, через прийняття Закону «Про Кабінет міністрів» ще до формування складу уряду; по-четверте, запровадити політичну і юридичну відповідальність за невиконання передвиборчих програм», - наголосив В.БАЛОГА.

Керівник Секретаріату підкреслив, що Президент у своїй заяві щодо формування коаліції особливий акцент зробив на необхідності збереження єдності країни. «Це визначальна вимога, якою мають керуватися всі відповідальні політичні сили, що здобули парламентське представництво. Виняткову місію у втіленні цієї директиви має нести блок «Наша Україна – Народна самооборона» як реципієнт політичної підтримки глави держави. Не уявляю рішень НУ-НС, у тому числі і щодо формування коаліції та уряду, які б ішли в розріз із баченням Президента», – сказав В.БАЛОГА.