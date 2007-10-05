Суд визнав Максима Курочкіна не винним

Святошинський районний суд міста Києва визнав убитого у березні цього року російського бізнесмена Максима Курочкіна не винним у скоєнні злочину.

Про це УНІАН повідомив його адвокат Василь ДІДЕНКО.

За його словами, відповідну постанову суд проголосив 24 вересня.

У рішенні суду йдеться: «Курочкіна Максима Борисовича визнати невинним та виправдати у зв’язку з недоведенням участі підсудного у вчиненні злочину».

Адвокат також зауважив, що рішення суду ще не набуло чинності, оскільки може бути оскаржено протягом 15 діб з моменту проголошення.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада 2006 року російський бізнесмен М.Курочкін був затриманий у міжнародному аеропорту «Бориспіль» за постановою Голосіївського райсуду Києва. За даними Національного центрального бюро Інтерполу в Україні, М.Курочкін підозрювався у причетності до скоєння двох злочинів, передбачених ч.2 ст.189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

23 листопада Голосіївський райсуд Києва обрав запобіжним заходом для М.Курочкіна утримання під вартою строком на два місяці.

18 січня 2007 р. цей же суд подовжив ще на місяць арешт М.Курочкіна.

У лютому Головне слідче управління УМВС України у м. Києві та прокуратура передали до Святошинського райсуду кримінальну справу стосовно М.Курочкіна за вимагання грошей.

27 березня в Києві під час конвоювання біля будівлі Святошинського суду, який розглядав кримінальну справу, порушену стосовно М.Курочкіна за фактом здирництва, був застрелений підсудний, а також поранений співробітник конвою.

21 квітня прес-служба Генпрокуратури повідомила, що Службою безпеки України та Міністерства внутрішніх справ затримано ряд осіб, яких обгрунтовано підозрюють у причетності до скоєння навмисних вбивств М.Курочкіна і директора Дніпропетровського ринку “Озерка” Володимира Воробйова та ще ряду інших тяжких та особливо тяжких злочинів.