Ющенко їхав до Саркозі, а зустрів Клінтона

Президент України Віктор ЮЩЕНКО проводить зустріч у Парижі з Президентом Франції Ніколя САРКОЗІ.

Як передає кореспондент УНІАН, разом з Н.САРКОЗІ В.ЮЩЕНКА зустрів колишній Президент США Білл КЛІНТОН, який проводив зустріч з Президентом Франції до цього.

В.ЮЩЕНКО сказав журналістам, що для нього велика честь побачити одразу двох великих друзів України – Н.САРКОЗІ та Б.КЛІНТОНА. «Людей, які стільки зробили в світі і для України в тому числі. Моє серце наповнене радістю від того, що я бачу цих двох великих людей», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

У свою чергу Б.КЛІНТОН розповів, що Н.САРКОЗІ запросив його зустріти В.ЮЩЕНКА і він з радістю погодився.

Б.КЛІНТОН наголосив на теплих відносинах між Україною та США і, зокрема, між президентами. Він дав високу оцінку діяльності В.ЮЩЕНКА у напрямку розвитку демократії в Україні.