Депутати кличуть Азарова у ВР, щоб почути про реальну ситуацію в економіці

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на сьогоднішньому засіданні Верховної Ради України народний депутат України Арсеній Яценюк (фракція НУ-НС).

Він зазначив, що 5 вересня на засіданні уряду в його закритій частині нібито прем’єр-міністр України М.Азаров сказав, що «справи ідуть дуже погано».

А.Яценюк наголосив, що це означає, що «уряд ховає реальну ситуацію в Україні і те, що відбувається в економіці».

При цьому він нагадав про останні коливання курсу гривні на міжбанку і вважає, що це «поступив перший сигнал про крах української фінансової системи».

За словами А.Яценюка, «НБУ та уряд приховують реальну ситуацію. МВФ заявив, що в Україні всього на всього залишилося 15 мільярдів доларів чистих резервів, а не 30 мільярдів, на які уповає уряд».

Він також наголосив, що уряд України вніс законопроект, який має розглядатися на поточному тижні парламентом України, котрий передбачає «скасування бюлетенів до виборів до ВРУ як бланків суворої звітності».

«Ми так зрозуміли, що ви придбали друкарський станок і вже хочете зараз друкувати бюлетені і фальшувати вибори», - зазначив А.Яценюк, звертаючись до представників уряду України.

Він також наголосив, що опозиція вимагає від прем’єр-міністра відповіді, куди було спрямовано 20 млрд долл., які уряд додатково запозичив за два останні роки.

А.Яценюк підкреслив, що прем’єр-міністр повинен прозвітувати щодо витрати коштів на закупівлю відеокамер на виборчі дільниці. «В Україні 34 тисячі дільниць. Кожна відеокамера коштує максимум 1 тис. грн. Це 34 млн грн. Проте уряд виділив на придбання відеокамер 1 млрд грн. Питання до прем’єра Азарова і до Президента Януковича – куди ви поділи 966 млн грн?», - наголосив депутат.

А.Яценюк підкреслив: «Ми вимагаємо сюди М.Азарова для пояснення про фінансову кризу, про вибори і про закупівлю відеокамер».

Голова ВРУ Володимир Литвин звернувся до секретаріату парламенту України з дорученням підготувати звернення від двох фракцій до прем’єр-міністра України з вимогою надання інформації.