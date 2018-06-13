Тернопіль: тиждень із зачиненими кватирками

Різкий неприємний запах з’являвся в різних мікрорайонах міста і породжував численні скарги тернополян у різні інстанції. Найбільше обурювалися породіллі, які не лише не могли вийти на прогулянку із своїми новонародженими дітьми, а й навіть змушені були закривати вікна у квартирах. Скаржились на самопочуття і старші люди, оскільки насичений сморід породжував сильну нудоту.

Одним з перших на скарги відреагувало КП «Тернопільводоканал,» яке наприкінці серпня офіційно заявило, що ні каналізаційна система міста, ні очисні споруди до появи смороду не причетні. Мовляв, були впродовж 5-ти днів незначні аварії на мережах, але вони аж ніяк не могли стати причиною того насиченого неприємного запаху, який витав містом.

Після цієї заяви жителі міста почали губитися у здогадах, що ж саме зіпсувало повітря. Були думки, що причиною неприємного запаху міг стати брак біотуалетів у парку ім. Шевченка під час святкування Дня Незалежності, через що чимало людей змушені були справляти свої потреби безпосередньо в парку або прилеглих дворах у центрі міста. Однак коли насичений сморід почав з’являтися в різних мікрорайонах міста, і навіть на початку вересня, – ця версія відсіялась.

Лунали навіть неймовірні припущення, що неприємний запах містом поширюють опоненти міської влади, які влаштовують провокації із спеціальним китайським порошком, який після розведення водою починає смердіти фекаліями.

Тим часом, для того, щоб встановити справжню причину смороду, міське управління надзвичайних ситуацій залучило навіть і СБУ, окрім цього походження неприємного запаху почала з’ясовувати прокуратура. Наразі офіційних результатів перевірок правоохоронних органів ще немає.

Випробування смородом: серія друга

Цікаво, що з проблемою смороду тернополяни стикаються вже не вперше. Улітку 2009 року з міста припинили вивозити сміття, і тоді повітря теж мало специфічний аромат. Тодішній міський голова Роман Заставний одразу заявив, що проблема носить виключно політичний характер. Мовляв, опоненти, які хочуть нашкодити його репутації, підбурили людей у Малашівцях, і ті перекрили дорогу на сміттєзвалище, позаяк еклоги офіційно заборонили використовувати цей полігон ще наприкінці 90-их. Проблеми із вивозом сміття тривали майже рік.

Тепер раптова поява смороду дивним чином співпала з активізацією різних політичних сил напередодні виборів. При цьому нинішній очільник міської ради Сергій Надал неприємний запах з можливими політичним провокаціями зовсім не пов’язує і таку версію називає безглуздою.

«Неприємний запах зумовлений тим, що аграрії удобрювали поля поблизу Тернополя курячим послідом. Вони це завжди робили, цього року дали більше добрива, ніж звичайно. З допомогою правоохоронців ми встановили, хто це робив, я особисто переговорив з керівництвом господарства і зараз смороду уже немає», – каже Сергій Надал.

Екологи перевірять відстійники водоканалу

Разом з тим, в обласній державній екологічній інспекції не обмежуються однією версією походження смороду.

«Запах «курячок» (міндобрива на основі курячого посліду – УНІАН), про які зараз говорять, інший. У місті ж стояв запах, характерний для гниття органіки, це був такий перестояний, трупний запах. Не виключено, що він міг виникнути внаслідок того, що відпрацьований мул з відстійників водоканалу не вивезли, а склали десь неподалік. Але це – моя особиста версія. Хоча вона мені здається більш вирогідною», – каже заступник начальника обласної Держекоінспекції Едуард Ференц.

За його словами, обласне управління СБУ уже доручило екологічній інспекції перевірити КП «Тернопільводоканал» на предмет дотриманні правил розміщення відходів: «для проведення такої перевірки нам потрібно отримати дозвіл в Міністерстві екології, ми уже подали службову записку до Києва. Як тільки його отримаємо, почнемо з’ясовувати, куди вивозять відпрацьований мул», – обіцяє Ференц.

У самому місті, додає заступник начальника обласної Держекоінспекції, породити сморід нічого б не могло. Навіть сморід каналізації, стверджує він, зовсім інший, ніж той запах, що з’являвся у різних мікрорайонах міста.

У свою чергу, начальник міського управління надзвичайних ситуацій Іван Коваль переконує, що сморід таки заносило з полів, які розташовані зі східної сторони міста. «Як тільки почали надходити скарги від жителів, ми перевірили «Тернопільську птахофабрику». Але там нічого не було чути. А от коли опинилися в районі аеропорту, то там дихати не було чим. Через спеку запах курячого посліду, яким фермери підживляли землю, піднімався в повітря, а вітер ніс його у місто. Ми одразу повідомили і правоохоронні органи, і санстанцію», – розповів Іван Коваль.

Рівень шкідливості випарів досі не встановлено

Пори це, на скільки шкідливим були випари добрив (якщо причиною неприємностей тернопільчан були саме вони), ніхто досі сказати не може. Спеціальні заміри не робили ні в обласній, ні в міській санстанції.

«Для того, щоб визначити, чи не перевищений вміст якоїсь отруйної сполуки в повітрі, ми маємо знати, яку саме сполуку шукати. І ще треба було б з’ясувати, чи наша лабораторія акредитована на замір цієї речовини. Ми самі зацікавлені визначити, чи сполуки, які породили неприємний запах у місті, не несуть шкоду здоров’ю людям, адже невідомо, чи цей сморід не повториться. Але для цього міська чи обласна комісія з надзвичайних ситуацій нам мала дати доручення провести заміри в конкретних місцях на конкретну сполуку. Такого доручення санстанція не отримувала. А самостійно ми ж не можемо невідомо де шукати невідомо що», – каже виконувач обов’язків головного санітарного лікаря Тернополя Анатолій Поліщук.

Він лиш запевнив, що заміри, які традиційно робляться санстанцією, в тому числі і поблизу тих полів, які підживлювали добривами, не показали перевищень в повітрі вмісту вуглекислого газу та аміаку. Саме на ці сполуки перевіряє повітря санстанція. Щодо рівня концентрації інших сполук, особливо в пік смороду у місті, даних у санстанції немає.

За таких обставин сумнівно, що правоохоронні органи зможуть притягнути винуватців походження неприємного запаху у місті хоч до якоїсь відповідальності. Відповідно, тернополянам, які впродовж кількох днів змушені були закривати носи і терпіти незручності, наразі залишається радіти принаймні з того, що повітря у місті знову стало свіжим.

Андрій Вацик

Замість P. S. Цікаво, що тема смороду набуває актуальності останнім часом і у Львові. Там причиною неприємного запаху називають злив у каналізацію неочищених стоків невідомими підприємствами. Напередодні виборів цю тем починають активно мусувати, хоча неприємний запах в різних мікрорайонах міста періодично з’являвся і раніше.