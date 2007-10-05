В Україні зросла кількість дітей хворих на грип

Кількість громадян, що захворіли на грип та респіраторні інфекції, зросла. Про це повідомили кореспонденту УНІАНв Українському центрі грипу. Найвищий показник захворюваності спостерігається у Чернігові.

Понад половину хворих на грип - близько 85 % від усіх госпіталізованих - становлять діти.

Українські інфекціоністи зазначають, що епідемічний процес в Україні перебуває на середньому рівні активності, однак має усі ознаки стабілізації. На їх думку, цьому сприяє тепла погода і те, що чимало людей останнім часом вже перехворіли на ГРВІ.