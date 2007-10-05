На Буковині впіймали на хабарі міського голову
21:38, 05 жовтня 2007Суспільство
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Повідомлення МВС
Сьогодні ввечері співробітники Управління боротьби з організованою злочинністю Чернівецької області затримали у власному кабінеті при отриманні хабара в сумі 145 тис. грн. мера міста Сторожинець Чернівецької області.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, міський голова вимагав та отримав гроші від приватного підприємця за надання дозволу на купівлю об’єкту нерухомості, який розташовано в елітній частині міста.
Наразі за даним фактом прокуратурою області порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (отримання хабара).
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