На Буковині впіймали на хабарі міського голову

Сьогодні ввечері співробітники Управління боротьби з організованою злочинністю Чернівецької області затримали у власному кабінеті при отриманні хабара в сумі 145 тис. грн. мера міста Сторожинець Чернівецької області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, міський голова вимагав та отримав гроші від приватного підприємця за надання дозволу на купівлю об’єкту нерухомості, який розташовано в елітній частині міста.

Наразі за даним фактом прокуратурою області порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (отримання хабара).