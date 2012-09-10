На ЮАЕС відключили енергоблок: причини несправності не повідомляють

Як повідомляє прес-служба НАЕК “Енергоатом”, енергоблок було відключено, проте причини виникнення несправностей не уточнюються.

Згідно з повідомленням, наразі в роботі перебувають 9 з 15 енергоблоків атомних електростанцій країни.

На енергоблоці №1 Запорізької АЕС триває 66-та доба середнього планового ремонту, ремонт другої системи безпеки. На енергоблоці №2 Запорізької АЕС - 14-та доба середнього планового ремонту, ремонт третьої системи безпеки.

28 серпня енергоблок №1 Рівненської АЕС відключено від енергомережі і виведено в резерв у зв'язку з диспетчерськими обмеженнями.

На енергоблоці №2 Рівненської АЕС - 4-та доба середнього планового ремонту.

На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС - 174-та доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для Запорізької АЕС - 3 940 МВт, Рівненської АЕС - 1 940 МВт, Южно-Української АЕС - 1 580-1 820 МВт, Хмельницької АЕС - 1 850-1 905 МВт.

9 вересня станціями було вироблено 216,65 млн. кВтгод електроенергії .

Як раніше повідомляв УНІАН, 16 квітня на Южно-Українській АЕС в результаті руйнування ізолятора основного трансформатора блоку № 2 стався обрив високовольтної лінії, що призвело до спрацювання аварійного захисту енергоблоку.