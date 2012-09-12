На Київщині чоловік убив молотком свого батька і сестру

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Попередньо встановлено, що затриманий увечері 10 вересня в будинку за місцем проживання під час раптово виниклої сварки дерев’яним молотком убив свого батька та сестру, а тіла виніс на подвір’я власного домогосподарства.