Станцію метро «Вокзальна» в Києві закрили на вхід і вихід
11:05, 13 вересня 2012Суспільство
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Станція метро "Вокзальна" київського метрополітену в четвер вранці закрита у зв'язку з анонімним повідомленням про замінування.
Про це повідомляє РІА "Новости".
"Надійшло повідомлення, що станція замінована", - сказали в прес-службі метрополітену.
За словами співрозмовника агентства, поїзди "підземки" слідують повз станцію "Вокзальна" без зупинок.
Зараз на місці працюють правоохоронці і вибухотехніки.
Станція метро "Вокзальна" знаходиться біля центрального залізничного вокзалу Києва, який обслуговує всі міжміські, міжнародні і багато приміських напрямків.
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