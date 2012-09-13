Станцію метро «Вокзальна» в Києві закрили на вхід і вихід

Станція метро "Вокзальна" київського метрополітену в четвер вранці закрита у зв'язку з анонімним повідомленням про замінування.

Про це повідомляє РІА "Новости". "Надійшло повідомлення, що станція замінована", - сказали в прес-службі метрополітену. За словами співрозмовника агентства, поїзди "підземки" слідують повз станцію "Вокзальна" без зупинок. Зараз на місці працюють правоохоронці і вибухотехніки. Станція метро "Вокзальна" знаходиться біля центрального залізничного вокзалу Києва, який обслуговує всі міжміські, міжнародні і багато приміських напрямків.

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