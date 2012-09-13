Податкова хоче об’єднати зусилля з європейцями для протистояння «офшорам»

17:04, 13 вересня 2012
Суспільство
715 0

Для протистояння незаконному виведенню капіталів до офшорів потрібно створити єдиний європейський простір фінансової безпеки

Андрій Головач хоче протистояти незаконному виведенню капіталів до офшорів, фото Главред

Про це заявив Перший заступник Голови ДПС України – начальник податкової міліції Андрій Головач напередодні 14-го засідання Координаційної ради керівників органів податкових (фінансових) розслідувань країн СНД (КРОПР), яке відбудеться 20-21 вересня у Одесі.
«За оцінками американського аналітичного центру «Мережа податкової юстиції», сьогодні під юрисдикцією зон з пільговим оподаткуванням перебуває від 21 до 32 трильйонів доларів США, -  зазначив начальник податкової міліції України Андрій Головач. – Особливо гостро цю проблему відчувають країни Азії та Східної Європи, в тому числі, й Україна. Адже гроші, незаконно виведені в офшори – це недосплачені податки, які могли б піти на розвиток економіки та виконання соціальних зобов’язань перед населенням».
На переконання Андрія Головача, проблема офшорів – одна з численних, але дуже вагомих причин для посилення співпраці між податковими службами різних країн світу. «Сьогодні, коли між країнами стираються не лише політичні, а й економічні кордони, потрібно ставити питання про створення єдиного європейського простору фінансової безпеки. І саме це ми будемо обговорювати на нашому одеському саміті керівників служб податкових розслідувань», - додав Андрій Головач.
Нагадаємо, 7-го вересня 2012 року податкова міліція України повідомила про виявлення факту виведення за кордон майже півмільярда гривень.
КРОПР є органом галузевого співробітництва, що здійснює координацію діяльності компетентних відомств держав Співдружності. КРОПР виступає організаційною формою, яка забезпечує взаємодію у сфері виявлення, попередження та припинення економічних і податкових злочинів, реалізації політики забезпечення економічної безпеки.
Цей орган було створено у жовтні 1999 року.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter