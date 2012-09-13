Податкова хоче об’єднати зусилля з європейцями для протистояння «офшорам»

Про це заявив Перший заступник Голови ДПС України – начальник податкової міліції Андрій Головач напередодні 14-го засідання Координаційної ради керівників органів податкових (фінансових) розслідувань країн СНД (КРОПР), яке відбудеться 20-21 вересня у Одесі.

«За оцінками американського аналітичного центру «Мережа податкової юстиції», сьогодні під юрисдикцією зон з пільговим оподаткуванням перебуває від 21 до 32 трильйонів доларів США, - зазначив начальник податкової міліції України Андрій Головач. – Особливо гостро цю проблему відчувають країни Азії та Східної Європи, в тому числі, й Україна. Адже гроші, незаконно виведені в офшори – це недосплачені податки, які могли б піти на розвиток економіки та виконання соціальних зобов’язань перед населенням».

На переконання Андрія Головача, проблема офшорів – одна з численних, але дуже вагомих причин для посилення співпраці між податковими службами різних країн світу. «Сьогодні, коли між країнами стираються не лише політичні, а й економічні кордони, потрібно ставити питання про створення єдиного європейського простору фінансової безпеки. І саме це ми будемо обговорювати на нашому одеському саміті керівників служб податкових розслідувань», - додав Андрій Головач.

Нагадаємо, 7-го вересня 2012 року податкова міліція України повідомила про виявлення факту виведення за кордон майже півмільярда гривень.

КРОПР є органом галузевого співробітництва, що здійснює координацію діяльності компетентних відомств держав Співдружності. КРОПР виступає організаційною формою, яка забезпечує взаємодію у сфері виявлення, попередження та припинення економічних і податкових злочинів, реалізації політики забезпечення економічної безпеки.

Цей орган було створено у жовтні 1999 року.