У Київ з Єрусалима прибуде Плащаниця Пресвятої Богородиці

Про це повідомляє сайт Української православної церкви.

Нині Плащаниця Пресвятої Богородиці знаходиться в Єрусалимі, в подвір’ї Гефсиманської обителі, так званій Малій Гефсиманії, розташованій навпроти входу до Храму Гроба Господнього. В цьому невеликому храмі вона зберігається праворуч біля вівтаря.

У Києві святиня пробуде до 24 вересня, потім відвідає інші єпархії УПЦ. Загалом поклонитися Плащаниці матимуть змогу віруючі Полтави, Харкова Донецька (Святогорська Лавра), Луганська, Дніпропетровська, Запоріжжя, Білої Церкви, Житомира, Тернополя, Почаєва та Львова.