Завтра в Україні буде сухо і тепло
14:15, 16 вересня 2012Суспільство
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У Київській області буде невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вночі 7-12°, вдень 18-23°. По Києву температура вночі 9-11°, вдень близько 20°.
Осінь не квапиться з дощами
Завтра, 17 вересня, в Україні очікується суха погода, вночі та вранці у західних областях місцями туман.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, в Криму та Приазов'ї подекуди пориви північно-східного вітру 15-18 м/с, повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі.
Температура вночі 7-12°, в Криму та на узбережжі морів 13-18°; вдень 18-23°, у південній частині та на Закарпатті до 26°; в Карпатах вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°.
16 вересня температура води становила в Чорному та Азовському морях 20-22°, в Дніпрі біля Києва 18°.
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