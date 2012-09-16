Завтра в Україні буде сухо і тепло

Завтра, 17 вересня, в Україні очікується суха погода, вночі та вранці у західних областях місцями туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, в Криму та Приазов'ї подекуди пориви північно-східного вітру 15-18 м/с, повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі.

Температура вночі 7-12°, в Криму та на узбережжі морів 13-18°; вдень 18-23°, у південній частині та на Закарпатті до 26°; в Карпатах вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°.

16 вересня температура води становила в Чорному та Азовському морях 20-22°, в Дніпрі біля Києва 18°.