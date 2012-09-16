Біля Ялти горить ліс

О 7 год. 30 хв. 16 вересня поблизу м. Ялта на території Лівадійського лісництва (район водоспаду Учан - Су) сталося загорання лісової підстилки на площі близько 800 м кв.

Як повідомляє прес-служба МНС України, гасіння пожежі ускладнюється важкодоступною, гірською, скелястою місцевістю.

Задимлення території м. Ялта та найближчих населених пунктів немає, найкоротша відстань до них 4 км.

До гасіння пожежі негайно залучено 118 осіб та 10 одиниць техніки, у тому числі від МНС - 112 чол., 8 од. техніки, пожежний вертоліт Мі-8 МНС з водозливним пристроєм (зроблено 12 скидів води), лісгоспу АР Крим – 6 чол., 2 од. техніки. Гасіння пожежі триває.

Погодні умови 26 – 28 градусів тепла, без вітру.

Ситуація перебуває на контролі оперативної групи МНС України.