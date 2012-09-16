Польща запровадила заборону на міцний алкоголь, вироблений в Чехії

17:07, 16 вересня 2012
Суспільство
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Заборона на міцний алкоголь, вироблений в Чехії, триватиме в Польщі щонайменше один місяць.

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Про це з посиланням на Рейтер передає «Эхо Москвы».

Як повідомляв УНІАН, в самій Чехії продаж аналогічних алкогольних напоїв зараз заборонений через масові отруєння сурогатом. На сьогодні його жертвами стали 20 осіб.

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