У Луцьку зліпили вареник-гігант вагою 7 кг

Як передає кореспондент УНІАН, посмакувати різноманітними варениками від місцевих виробників, а також відомих торгових марок до Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки прийшло чимало лучан та гостей міста.

Загалом, мета такого фестивалю - популяризувати українські кулінарні традиції та народні ремесла. А тому, крім наметів з варениками вздовж головної паркової алеї розташувалися виробники декоративного та ужитково-прикладного мистецтва.

Проте, основну увагу присутні приділяють вареникам, яких представлено чимало і з найрізноманітнішими начинками. Найбільшою популярністю користуються традиційні вареники з картоплею та сиром, проте є й вареники з солодкими начинками: фруктами, маком, ягодами.

До речі, один із закладів громадського харчування представив найбільшого вареника, вага якого близько 7 кг, довжина 55 см, ширина – 30 см та найменшіого, що завдовжки лише 0,5 см.

Крім того, протягом фестивалю усіх бажаючих частуватимуть варениками. Також учасники свята зможуть взяти участь у кулінарних конкурсах та забавах. Зокрема, "Вареник з сюрпризом", "Що не з’їм, те понадкушую", "Вареники в сметані", "Справжній козак", "Справжня козачка", "Вареничний ерудит" та інші.

Переможцям та найактивнішим учасникам організатори фестивалю обіцяють вручити грамоти та цінні подарунки. Бажаючі матимуть нагоду попрактикуватись у приготуванні вареників на майстер-класах, які проведуть кращі кухарі Волині.

Переможців визначатимуть у таких номінаціях: «Найоригінальніший вареник», «Найкращий рецепт вареника», «Український традиційний вареник», «Вареничний майстер», «Краща викладка вареників», «Найшвидше ліплення вареників», «Найбільший вареник», «Найкраща гумореска про вареник».

Окрім кулінарних розваг на учасників фестивалю чекає показ колекції кращих вишиванок Волині, козацькі розваги, народне караоке та дискотека.