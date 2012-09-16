У Фастові «Беркут» кулею втихомирив ревнивця

Про це повідомляє "Сегодня".

На місце події був викликаний «Беркут», який втихомирив хлопця кулею.

Як розповів виданню речник київської облміліції Микола Жукович, все почалося з того, що хлопець прийшов до дівчини і почав стукати в двері, але йому ніхто не відкрив.

"Чоловік узяв саперну лопату, вибив вікна в припаркованій машині і в будинку. На місце була викликана міліція. Коли приїхав патруль, то хлопець розбив і в цьому авто бокове вікно і почав бігати за патрульними по вулиці з лопатою і трьома ножами. При цьому він кричав, що всіх підірве, бо має при собі гранату. Патрульні викликали «Беркут», на який він також кинувся з ножем. Один з беркутівців вистрілив бешкетникові в ногу. Куля пройшла наскрізь. Хлопцю надали першу допомогу , зараз всі обставини з'ясовує прокуратура. Якби його не зупинили, то невідомо, якими б були наслідки ", - розповів Жукович.

У міліції пояснили, що хлопець був другим співмешканцем у дівчини, до якої він і пробирався. «Він жив з нею, роблячи ремонт, а другий водив її на концерти. Тобто, був любовний трикутник », - сказали виданню в облУВС.