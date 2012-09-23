У Рівному «Беркут» та «Сокіл» штурмували квартиру, де забарикадувався пенсіонер

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в області, інцидент трапився увечері 19 вересня. Міліцію викликала одна з дочок пенсіонера, яка провідала батька, але він, погрожуючи рушницею, не пустив її у квартиру.

Пенсіонер нібито звинувачував дочок за те, що поселили його в цій квартирі, хоча тут він живе уже 30 років. Правоохоронці не знають, що стало причиною такої агресивної поведінки дідуся тим більше, що раніше ніхто не спостерігав за ним психічних розладів.

Однак, він хворіє на цукровий діабет і хворобу Паркінсона, а через похилий вік погано чує та говорить. За призначенням лікарів дідусь приймав заспокійливі та снодійні ліки. Доньки доглядають батька по черзі щодня вже не один рік. За декілька днів до події пенсіонера сусіди зустріли біля вхідних дверей під`їзду, де він намагався покинути «нерідний» будинок, хоча по квартирі пересувається за допомогою дерев`яної палиці дрібними кроками.

В ході перемовин начальника УБОЗу УМВС в області Анатолія Поплавського з дідусем працівники спецпідрозділів штурмом взяли квартиру. Виявилося, що рушниця у дідуся була незарядженою.

Слідчо-оперативна група виявила в квартирі арсенал боєприпасів. Вилучено гладкоствольну рушницю «Winchester», 87 патронів калібру 5,45 міліметрів, 45 патронів калібру 7,62 міліметра, ріжок до кулемета “Калашнікова”, три мисливських ножі, два леза довжиною 15 сантиметрів та одне лезо довжиною 20 см, 94 патрони калібру 12 міліметрів, 279 патронів калібру 5,6 міліметрів, 14 стрижнів, вироблених з металу сірого кольору. Все вилучено та направлено в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при УМВС.

Наразі дідусь перебуває у лікарні, а міліціонери встановлюють походження боєприпасів.