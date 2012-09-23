Завтра в Україні - від 3° до 26° тепла

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, температура вночі становитиме 3-8° тепла, вдень 17-22°, у південній частині вночі 9-14°, на півдні Криму 15-18°, вдень 21-26°.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

У Києві та Київській області без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі по області 3-8° тепла, вдень 17-22°; у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 18-20°.

Сьогодні, 23 вересня, температура води становила в Чорному та Азовському морях 18-22°, в Дніпрі біля Києва - 17°.