На Київщині близько ста чорнобильців оголосили безстрокове голодування

Близько ста чорнобильців оголосили безстрокове голодування у місті Сквира на Київщині.

Як передає ТСН, люди звинувачують місцевий Пенсійний фонд у порушеннях при перерахунку пенсій.

Через це їхні виплати зменшились фактично вдвічі. При цьому людей почали позбавляти статусу ліквідаторів.

За словами протестувальників, Пенсійний фонд через понад 25 років після аварії вимагає від чорнобильців документів, де вони працювали під час аварії і скільки.

Як зазначають самі чорнобильці, проблема у тому, що більшості підприємств вже не існує, як і їхніх правонаступників, а на додачу і документів.

Так було і раніше, свої виплати люди отримували через рішення судів. Натомість зараз Пенсійний фонд скасував старе рішення суду, зазначає ТСН.

Місцеві чорнобильці згадали протести у Києві під Верховною Радою і заявили, що на такий штурм готові і тут.

Головний рахівник пенсій у Сквирі на телефонні дзвінки журналістів не відповів. Голова районної держадміністрації Микола Горбалінський, під чиїми вікнами і протестують чорнобильці, спочатку заявив, що проблеми немає, а потім сам звинуватив людей у наклепі.

«Тут фактично 2-3 рази щотижня приїжджають з області, порушень ніяких. Що ще?», - заявив голова Сквирської РДА.