Учень ПТУ розтрощив 36 могил

На Житомирщині в одному з сіл Олевського району в ніч на 22 вересня неповнолітній пошкодив пам’ятники на 36 могилах.

Як передає кореспондент УНІАН, за повідомленням Відділу громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області, зловмисника затримали у результаті оперативно-розшукових заходів.

Ним виявився 17-річний житель Олевського району, учень одного з професійно-технічних училищ області.

Наразі правоохоронці стосовно затриманого порушили кримінальну справу за фактом наруги над могилами за частиною 1 статті 297 Кримінального кодексу України.

«Хлопець начебто був спочатку на могилі батька, а потім щось з ним скоїлося, і він почав трощити сусідні могили на кладовищі»,- пояснили в обласному главку міліції.