Атракціон зірвався з кріплень на Херсонщині: постраждали 8 людей
10:11, 30 вересня 2012Суспільство
1677
Вісім осіб постраждали в результаті поломки атракціону в місті Гола Пристань Херсонської області.
Як повідомляє прес-служба МНС, інцидент стався під час святкування Дня міста внаслідок руйнування кріплення одного з вузлів на атракціоні "Лавка".
Четверо з восьми постраждалих у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано до травматологічного відділення міської лікарні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter