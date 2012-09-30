Атракціон зірвався з кріплень на Херсонщині: постраждали 8 людей

10:11, 30 вересня 2012
Суспільство
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Вісім осіб постраждали в результаті поломки атракціону в місті Гола Пристань Херсонської області.

Як повідомляє прес-служба МНС, інцидент стався під час святкування Дня міста внаслідок руйнування кріплення одного з вузлів на атракціоні "Лавка".

Четверо з восьми постраждалих у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано до травматологічного відділення міської лікарні.

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