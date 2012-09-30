Атракціон зірвався з кріплень на Херсонщині: постраждали 8 людей

Як повідомляє прес-служба МНС, інцидент стався під час святкування Дня міста внаслідок руйнування кріплення одного з вузлів на атракціоні "Лавка".

Четверо з восьми постраждалих у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано до травматологічного відділення міської лікарні.