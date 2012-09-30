Під Черніговом розбився мотодельтаплан: пілот загинув
10:50, 30 вересня 2012Суспільство
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У Чернігівській області внаслідок падіння мотодельтаплану загинув пілот.
Мотодельтаплан упав під час приземлення на злітно-посадковий майданчик. Фото ipnews.in.ua
Як сьогодні повідомляє прес-служба МНС України, нещасний випадок стався вчора близько 17.00 поблизу с. Бригинці Козелецького району.
Мотодельтаплан упав під час приземлення на злітно-посадковий майданчик.
На місці події працювала оперативна група Територіального управління МНС у Чернігівській області.
Причина падіння встановлюється. За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
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