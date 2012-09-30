Завтра в Україні до 24° тепла

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 1 жовтня буде мінлива хмарність. Без опадів, лише у східних, Полтавській, Дніпропетровській областях вночі місцями невеликий дощ. У західній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, вдень у західних областях південно-східний, 5-10 м/с.

Температура в західних та північних областях вночі 4-9° тепла, вдень 16-21°, у центральних та східних - вночі 8-13°, вдень 19-24°, у південній частині та на Закарпатті вночі 12-17°, вдень 23-28°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 16-21°.

У столиці без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 17-19°.

30 вересня температура води становила в Чорному та Азовському морях 20-24°, в Дніпрі біля Києва 16°.