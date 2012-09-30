Бронєвого можуть виписати з лікарні вже у п'ятницю

За словами лікарів, можливо, в найближчу п'ятницю Броньового вже відпустять до Москви, пише "Сегодня".

«Він зараз вже лежить у звичайній палаті, з ним цілодобово його дружина і дочка», - розповів директор центру Борис Тодуров.

До слова, у вихідні з'явилися чутки, що нібито Броньового таємно вже вивезли в Росію на орендованому вертольоті. «Це все маячня, Леонід Сергійович досі перебуває у нас», - сказав Тодуров.

Нагадаємо, під час гастролей «Ленкому» в Києві Мюллеру з «17 миттєвостей весни» стало погано і його доправили в реанімацію Київського міського центру серця, де діагностували гострий інфаркт міокарда.