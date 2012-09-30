У Луцьку відкрили новий туристичний об’єкт

Як передає корреспондент УНІАН, захід відбувся у рамках святкування Дня туризму.

Новий туристичний об’єкт знаходиться в районі вулиці Львівської, на перехресті вулиць Квіткова та Гірна. Оглядовий майданчик буде завжди відкритий, тому кожен зможе в будь-який час помилуватися Старим містом. Крім того, тут розміщена велика карта з відзначеними на ній його архітектурними пам'ятками.

Як зазначив під час урочистостей міський голова Микола Романюк, «відкриття цього майданчика – це невеличка частинка тієї великої роботи, яку нам необхідно зробити у розвитку туризму в Луцьку».

«Нам потрібно показувати, яке красиве у нас місто, розповідати, що в нас є, адже наш Луцьк має давню історією і нам є чим пишатись», - сказав керівник міста.

Також він повідомив, що в наступному році планується зробити підсвітку пам’яток архітектури, які будуть світитися у вечірній час.