Даішники випробують алколазер, що розпізнає п'яних водіїв за 300 метрів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив тимчасово виконуючий обов’язки начальника Управління ДАІ МВС України Володимир Резніков.

«У наших колег з Росії є такий спеціальний технічний прилад, який називається «Бутон», який на відстані приблизно 300 метрів сигналізує співробітникам ДАІ про те, що в салоні автомобіля, який наближається, або у водія, або у пасажира є ознаки алкогольного сп’яніння», - сказав він.

При цьому В.Резніков зазначив, що протягом двох тижнів має намір доповісти міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку про досвід використання в Росії цього приладу, після чого, скоріш за все, буде прийнято рішення про його експериментальне використання в Україні.

Залежно від результатів випробування та проходження сертифікації в Україні цей прилад буде придбаний і переданий на використання інспекторам ДАІ, додав В.Резніков.