Поїхати в ЄС без візи можна буде лише з біометричним паспортом
Безвізовий режим між Україною і ЄС буде поширюватись виключно на власників біометричних паспортів, а для виїзду за старим паспортом слід буде отримати візу.
Після виконання Україною плану дій щодо спрощення візового режиму з ЄС безвізовий перетин кордону українцями здійснюватиметься лише за наявності біометричних паспортів.
Про це заявив глава Департаменту інформаційної політики МЗС Олег Волошин, пише Дзеркало тижня.
«Отримання біометричного паспорта не є обов'язком громадянина, він може залишити старий паспорт. Але виїзд за старим паспортом залишить процедуру отримання віз. Тобто, безвізовий режим в будь-якому випадку буде поширений виключно на власників біометричних паспортів», — зазначив Волошин.
Відповідно до закону замість нинішніх внутрішніх паспортів буде картка, що містить безконтактний електронний носій.
Закордонний паспорт буде у формі книжечки, правий форзац якої міститиме безконтактний електронний носій.