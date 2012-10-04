Поїхати в ЄС без візи можна буде лише з біометричним паспортом

12:24, 04 жовтня 2012
Суспільство
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Безвізовий режим між Україною і ЄС буде поширюватись виключно на власників біометричних паспортів, а для виїзду за старим паспортом слід буде отримати візу.

Власники старих паспортів муситимуть отримувати візи

Після виконання Україною плану дій щодо спрощення візового режиму з ЄС безвізовий перетин кордону українцями здійснюватиметься лише за наявності біометричних паспортів.

Про це заявив глава Департаменту інформаційної політики МЗС Олег Волошин, пише Дзеркало тижня.

«Отримання біометричного паспорта не є обов'язком громадянина, він може залишити старий паспорт. Але виїзд за старим паспортом залишить процедуру отримання віз. Тобто, безвізовий режим в будь-якому випадку буде поширений виключно на власників біометричних паспортів», — зазначив Волошин.

Відповідно до закону замість нинішніх внутрішніх паспортів буде картка, що містить безконтактний електронний носій.

Закордонний паспорт буде у формі книжечки, правий форзац якої міститиме безконтактний електронний носій.

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