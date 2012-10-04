Поїхати в ЄС без візи можна буде лише з біометричним паспортом

Після виконання Україною плану дій щодо спрощення візового режиму з ЄС безвізовий перетин кордону українцями здійснюватиметься лише за наявності біометричних паспортів.

Про це заявив глава Департаменту інформаційної політики МЗС Олег Волошин, пише Дзеркало тижня.

«Отримання біометричного паспорта не є обов'язком громадянина, він може залишити старий паспорт. Але виїзд за старим паспортом залишить процедуру отримання віз. Тобто, безвізовий режим в будь-якому випадку буде поширений виключно на власників біометричних паспортів», — зазначив Волошин.

Відповідно до закону замість нинішніх внутрішніх паспортів буде картка, що містить безконтактний електронний носій.

Закордонний паспорт буде у формі книжечки, правий форзац якої міститиме безконтактний електронний носій.