Жорстоко побили чиновника, відповідального за ліс і полювання на Закарпатті
Двоє невідомих у масках жорстоко побили начальника одного з обласних управлінь Закарпатської області.
Інформацію про це підтвердили кореспонденту УНІАН у сектор зв’язків із громадськістю УМВС України в Закарпатській області.
За даними сектора зв’язків із громадськістю УМВС України в Закарпатській області, заява про побиття надійшла до міліції пізно ввечері 4 жовтня.
За даними закарпатських ЗМІ, надзвичайна пригода трапилася вчора ввечері з начальником Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства Ігорем Фізиком.
Чоловік повертався додому з роботи, вийшов зі свого автомобіля, й до нього підійшло двоє невідомих у чорних масках. Вони кілька разів вдарили чиновника дерев’яними битами і втекли. Жодних вимог чи претензій до І.Фізика вони не висловлювали.
Постраждалий звернувся до лікарів, а також із заявою до правоохоронних органів. Вони діагностували у нього забій, садна, гімертроз лівого променевого зап’ястка суглоба, забій м’яких тканин лівого стегна.
Наразі, за даними УМВС України в Закарпатській, області слідчі дії тривають.