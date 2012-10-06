Жорстоко побили чиновника, відповідального за ліс і полювання на Закарпатті

Інформацію про це підтвердили кореспонденту УНІАН у сектор зв’язків із громадськістю УМВС України в Закарпатській області.

За даними сектора зв’язків із громадськістю УМВС України в Закарпатській області, заява про побиття надійшла до міліції пізно ввечері 4 жовтня.

За даними закарпатських ЗМІ, надзвичайна пригода трапилася вчора ввечері з начальником Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства Ігорем Фізиком.

Чоловік повертався додому з роботи, вийшов зі свого автомобіля, й до нього підійшло двоє невідомих у чорних масках. Вони кілька разів вдарили чиновника дерев’яними битами і втекли. Жодних вимог чи претензій до І.Фізика вони не висловлювали.

Постраждалий звернувся до лікарів, а також із заявою до правоохоронних органів. Вони діагностували у нього забій, садна, гімертроз лівого променевого зап’ястка суглоба, забій м’яких тканин лівого стегна.

Наразі, за даними УМВС України в Закарпатській, області слідчі дії тривають.