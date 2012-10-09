Азарову вже теж не смакує український сир

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр заявив сьогодні в Одесі на зустрічі з працівниками соціальної і гуманітарної сфер місцевих органів влади, відповідаючи на питання одного із фермерів області.

М.Азаров заявив, що якість продукції українських аграріїв, зокрема сирів, що поставляються до Росії, іноді не відповідає стандартам і вимогам споживачів.

«Коли ми стали перевіряти, чи обгрунтовані претензії, що висуваються, виявилось, що деякі сири не відповідають необхідному рівню якості, а російські і наші технічні вимоги до продукції абсолютно однакові», - повідомив прем'єр-міністр.

Він додав, що з урахуванням цього «ініційовано реалізацію спільного з РФ проекту з контролю за дотриманням стандартів якості. А якщо при проведенні спільного контролю вимоги будуть однакові, які можуть бути у виробників претензії?».

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Як повідомляв УНІАН, на початку вересня Россільгоспнагляд заявив, що в ході моніторингових досліджень виявив заборонені і шкідливі речовини в партіях харчової продукції трьох українських підприємств, унаслідок чого стосовно продукції цих виробників введено режим посиленого лабораторного контролю.

На початку серпня Россільгоснагляд виключив два українські підприємства - ТОВ «Атлантик» і ПАТ «Комбінат Придністровський» з реєстру організацій, що володіють правом ввезення продукції тваринного походження на ринок країн Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану.

4 жовтня були введені тимчасові обмеження на ввезення продовольчих товарів 8 українських підприємств: ТОВ «Моліс», ОДО «Глобінський маслозавод» (виробництво сирів, сухого молока і масла вершкового), ПАТ «Бель Шостка Україна» (виробництво сирів), ДП «М'ясокомбінат Зоря», ТОВ «Компанія «Зевс ЛТД» (виробництво яловичини і свинини), ТОВ «Данон Дніпро», ЗАТ «Лакталіс Миколаїв» (виробництво молочної продукції), ПрАТ «АПК-Інвест» (забій свиней, розбирання, зберігання, виробництво готової м'ясної продукції)»

Окрім цього, ТОВ «Білоцерківський молочний комбінат» виключено з реєстру організацій і осіб, що здійснюють виробництво, переробку та (або) зберігання підконтрольних товарів, що ввозяться на територію Митного союзу.

З 15 жовтня Россільгоснагляд ввів тимчасові обмеження на поставки сира з українського підприємства «Дубномолоко».