"1+1" обіцяє мільйон гривень за допомогу у розкритті нападу на журналіста

Канал "1+1" оголосив винагороду у розмірі один мільйон гривень за допомогу в розкритті нападу на журналіста Дмитра Волкова, повідомляє ТСН.

Міліція веде пошуки нападників вже два тижні.

Журналіста програми "Гроші" побили 26 вересня близько дев'ятої вечора у Святошинському районі Києва, на бульварі Академіка Вернадського між 65-м і 67-м будинками.

Злочинців було двоє. Втім, у сутінках Дмитро зміг добре розгледіти лише одного. Це був молодий чоловік, віком 25-30 років, спортивної статури, високий - зріст приблизно 187 сантиметрів. Він був одягнений у чорну куртку, рожеву футболку, на ногах мав чорні кросівки.

Нападники були не багатослівні та вимагали, щоб журналіст більше не їздив до Вишгорода. "Я сказав, що я подумаю, і тут мене вдарили. Був один удар, але він був дужий-дужий, одна думка була встояти на ногах", - пригадує Волков.

Саме в цьому містечку під Києвом Дмитро розслідував оборудки із землею.

На побиття журналіста МВС відреагувало відкриттям справи. Частина перша статті 296 "Хуліганство" передбачає арешт до шести місяців або обмеження волі на термін до 5 років.

Телеканал пропонує тим, хто має інформацію про учасників та замовників нападу, телефонувати (044) 490-35-42.