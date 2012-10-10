Пинзеник: Україна три роки грає в рулетку

Як повідомляє ZIK, під час прес-конференції у Луцьку Пинзеник назвав декілька причин ймовірної нестабільності української валюти і особливу увагу звернув на борги країни.

За словами екс-міністра, на цей час Україна загалом заборгувала 129 мільярдів доларів. Із них 60 мільярдів треба виплатити протягом року. У держави є резерви – 29,3 мільярда доларів, проте їх не можна використати на покриття заборгованості. Адже без грошових резервів неможливо керувати ситуацією в економіці. Отже, у влади залишається єдиний вихід: позичити цих 60 мільярдів доларів для оплати боргу.

«Чи легко країні позичити 60 мільярдів доларів? Не треба бути економістом, щоб зрозуміти, що це гра в рулетку: пощастить – не пощастить», – говорить Віктор Пинзеник.

Він зазначив, що така ситуація в Україні триває вже три роки. Попередні роки Україні ще вдавалося позичити гроші, а цього року – невідомо. Підтвердженням цього є прихована девальвація національної валюти: в серпні минулого року золотовалютні запаси НБУ становили 38,5 мільярда доларів, а зараз – 29,3 мільярди.

«Ніхто не може вгадати – нам позичать 60 мільярдів, 40, 30 чи нічого не позичать. А від цього залежить і обмінний курс. А вгадати це ніхто не може, бо це залежить не тільки від наших бажань, це ще й бажання того, хто позичає. А бажань нема», – заявив Пинзеник.