Євро на міжбанку дешевшає

Торги на міжбанку відкрилися зростанням котирувань – 8,1330/8,1390 грн/дол., з євро пішли вниз – 10,4605/10,4710 грн/євро

У середу, 10 жовтня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,1330/8,1390 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2607/11, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 10,4605/10,4710. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,2866/68 (вівторок – 1,2976/78). У вівторок, 9 жовтня, У вівторок, 9 жовтня, Нацбанк на ринок не виходив.

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