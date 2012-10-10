Протест ошуканих вкладників проти звільнення екс-глави кредитної спілки Ігора Седлецького

10 жовтня 2012 року, о 15:00 Шевченківський районний суд м. Києва (ул. Смирнова-Ласточкіна, 10-б) має намір звільнити з-під варти колишнього голову правління кредитної спілки «Український фінансовий союз» Ігоря Седлецького, обвинуваченого в шахрайському заволодінні близько 13 млн грн коштів вкладників.

Обдурені вкладники зберуться біля стін Шевченківського райсуду, протестуючи проти звільнення шахрая.

У вересні 2009 р. Держфінпослуг ввела тимчасову адміністрацію в «Український фінансовий союз». 28 жовтня 2010 р. комісія анулювала дію ліцензії кредитної спілки на здійснення діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучення коштів, а в грудні 2010 р. виключила його з державного реєстру фінустанов.

Організатори акції – громадська організація «Асоціація захисту прав вкладників», громадянська кампанія «Форум порятунку Києва».

19 травня 2012 року Голосіївський районний суд м. Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою щодо колишнього голови правління кредитної спілки «Український фінансовий союз» Ігоря Седлецького http://www.kommersant.ua/doc/1939292.

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