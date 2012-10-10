У Донецьку затримали чоловіка, який зґвалтував 12-річну дівчинку
13:12, 10 жовтня 2012Суспільство
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У Донецьку працівники міліції затримали чоловіка за зґвалтування 12-річної дівчинки.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ.
Попередньо встановлено, 40-річний житель Ясинуватського району Донецької області увечері 8 жовтня в яру зґвалтував дівчинку й відібрав у неї мобільний телефон.
Чоловіка було затримано в результаті проведення оперативно-розшукових заходів.
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