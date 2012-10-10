У Коростені відкриють меморіальну дошку на честь Валерія Нечипоренка
У суботу, 13 жовтня, в місті Коростень Житомирської області буде відкрито меморіальну дошку на честь письменника, заслуженого журналіста України, багаторічного заступника генерального директора УНІАН Валерія Нечипоренка.
Як повідомляє Офіційний сайт міста Коростеня, відкриття меморіальної дошки відбудеться у гімназії №4, де навчався В.Нечипоренко, у рамках Всеукраїнського літературно-мистецького свята «Просто на Покрову».
В.Нечипоренко народився в 1955 році у Коростені. Закінчив Житомирський педагогічний інститут, працював шкільним вчителем, інструктором райкому комсомолу. Працював у газеті «Радянська Житомирщина», головним редактором газети “Житомирський вісник”, у газетах “Фінансова Україна”, “День”, “Всеукраїнські відомості”.
З лютого 1999 року по березень 2011 року був заступником генерального директора УНІАН.
Видав 12 художніх і науково-популярних книг, перекладався англійською, японською, польською та іншими мовами, лауреат премії Спілки письменників за краще оповідання 1996 року.
В.Нечипоренко пішов з життя 27 березня 2011 року.
Як зазначається в повідомленні, Всеукраїнське літературно-мистецьке свято «Просто на Покрову» відбудеться у Коростені 12-13 жовтня 2012 року за підтримки міської ради та РДА.
У програмі свята: 12 жовтня у парку відпочинку ім. М.Островського з 12.00 до 16.00 триватиме фестиваль «Література свіжого повітря» (дитяча творчість: поезія, проза).
13 жовтня у районному Будинку культури о 10.00 відбудеться зустріч з відомими письменниками, журналістами, митцями.
О 10.40 відбудеться відкриття меморіальної дошки на честь В.Нечипоренка (міська гімназія №4).
Того ж дня заплановано відвідини садиби-музею поета Василя Юхимовича (с. Сингаї); літературні змагання «Урок прози», «Поетичний марафон»; вручення літературної премії ім. В.Юхимовича, нагородження номінантів літературних змагань і концерт.
Під час свята працюватимуть бібліотечні виставки, художня галерея, експозиція народних умільців, торгівля книгами.
З Києва на свято можна потрапити автобусом, який 13 жовтня о 7-й ранку чекатиме на вул. Банковій, 2 (Спілка письменників України).