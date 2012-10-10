У Коростені відкриють меморіальну дошку на честь Валерія Нечипоренка

Як повідомляє Офіційний сайт міста Коростеня, відкриття меморіальної дошки відбудеться у гімназії №4, де навчався В.Нечипоренко, у рамках Всеукраїнського літературно-мистецького свята «Просто на Покрову».

В.Нечипоренко народився в 1955 році у Коростені. Закінчив Житомирський педагогічний інститут, працював шкільним вчителем, інструктором райкому комсомолу. Працював у газеті «Радянська Житомирщина», головним редактором газети “Житомирський вісник”, у газетах “Фінансова Україна”, “День”, “Всеукраїнські відомості”.

З лютого 1999 року по березень 2011 року був заступником генерального директора УНІАН.

Видав 12 художніх і науково-популярних книг, перекладався англійською, японською, польською та іншими мовами, лауреат премії Спілки письменників за краще оповідання 1996 року.

В.Нечипоренко пішов з життя 27 березня 2011 року.

Як зазначається в повідомленні, Всеукраїнське літературно-мистецьке свято «Просто на Покрову» відбудеться у Коростені 12-13 жовтня 2012 року за підтримки міської ради та РДА.

У програмі свята: 12 жовтня у парку відпочинку ім. М.Островського з 12.00 до 16.00 триватиме фестиваль «Література свіжого повітря» (дитяча творчість: поезія, проза).

13 жовтня у районному Будинку культури о 10.00 відбудеться зустріч з відомими письменниками, журналістами, митцями.

О 10.40 відбудеться відкриття меморіальної дошки на честь В.Нечипоренка (міська гімназія №4).

Того ж дня заплановано відвідини садиби-музею поета Василя Юхимовича (с. Сингаї); літературні змагання «Урок прози», «Поетичний марафон»; вручення літературної премії ім. В.Юхимовича, нагородження номінантів літературних змагань і концерт.

Під час свята працюватимуть бібліотечні виставки, художня галерея, експозиція народних умільців, торгівля книгами.

З Києва на свято можна потрапити автобусом, який 13 жовтня о 7-й ранку чекатиме на вул. Банковій, 2 (Спілка письменників України).