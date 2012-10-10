У київські квартири почали подавати тепло

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Київенерго», зазначивши, що цей процес у цілодобовому режимі триватиме 5-7 днів.

Як зазначається в повідомленні, «Київенерго» здійснює запуск теплоносія у всіх районах столиці одночасно відповідно до графіка, затвердженого Київською міською державною адміністрацією. Підключення відбувається незалежно від форми власності будинку.

«У першу чергу пуск тепла відбувається у ті будинки, чиї внутрішньобудинкові мережі технологічно готові прийняти теплоносій. Про це завчасно мали потурбуватися балансоутримувачі будинків, отримавши акти готовності систем теплозабезпечення. Важливим фактором для підключення також є відсутність у споживачів боргів за теплову енергію», - підкреслили в прес-службі.

Загалом компанія в межах своєї відповідальності повинна підключити до опалення 9 623 житлових будинки. Станом на 6.00 10 жовтня вже опалюються 189 об‘єктів – дитячих садочків, лікарень, шкіл та інших навчальних закладів, житлових будинків.

«Підключення до опалення такого мегаполісу, як Київ – це складний технологічний процес. Йому передувала ретельна підготовка з боку міста і Компанії, тож розраховуємо на плавне входження в опалювальний сезон», – підкреслив генеральний директор ПАТ «Київенерго» Олександр Фоменко.

Відповідно до розпорядження КМДА №1750 від 8 жовтня, підключення систем теплопостачання столиці відбувається у 3 етапи, починаючи з 8 жовтня. Перший етап – підключення дитсадків, пологових будинків і лікарень, другий — загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до їхніх заявок, третій — житлових будинків і адміністративних будівель установ та організацій (за заявками їхніх керівників), починаючи з 10 жовтня.