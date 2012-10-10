У Києві перевірили, як взаємодіють СБУ, міліція, МНС і військові

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, в ході навчання його учасники відпрацювали порядок взаємодії між АТЦ при СБУ, органами управління та підрозділами МВС, Внутрішніх військ, Міністерства надзвичайних ситуацій, Міністерства оборони, а також Київської міської державної адміністрації при виникненні надзвичайної події на території Інституту ядерних досліджень Національної академії наук України.

«Вибір учбового об’єкту є невипадковим. Тренувальні заходи проводяться у контексті Глобальної ініціативи щодо боротьби з ядерним тероризмом, проголошеної у 2006 році і до якої України приєдналась у березні 2007 року», - наголосив керівник Антитерористичного центру - перший заступник голови СБУ Петро Шатковський.

Мета навчань – перевірка ефективності сил та засобів, які задіються Координаційною групою АТЦ при Управлінні СБУ в Києві під час здійснення антитерористичних операцій; вдосконалення практичних навичок координації дій зацікавлених відомств, взаємодія при виникненні надзвичайної події та ліквідації її наслідків на об’єкті підвищеної небезпеки.

Основні завдання, що ставились перед учасниками – припинення протиправних дій з боку умовних терористів, звільнення заручників, надання допомоги постраждалим. Відпрацьовано також порядок дій при знешкодженні вибухових пристроїв та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.