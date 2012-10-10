Реконструкція Поштової площі обійдеться заледве не в півмільярда

Про це УНІАН повідомили в прес-службі корпорації «Альтіс-Холдинг», яка виступає генеральним підрядчиком реконструкції.

За даними прес-служби, корпорація в серпні 2012 року виграла тендер на реконструкцію транспортної розв'язки на Поштовій площі в Києві, який оголосило КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва». Виконання робіт здійснюється за рахунок коштів, передбачених Програмою соціально-економічного і культурного розвитку Києва.

У прес-релізі повідомляється, що в жовтні корпорація завершує перший етап реконструкції Поштової площі.

Станом на 10 жовтня проведено демонтаж трамвайних колій, фігурних елементів бруківки, триває перекладання інженерних мереж і комунікацій, влаштування буронабивных паль підпірних стін, установка підпірних стін і опор естакади. Також триває спорудження підземного переходу від церкви Різдва Христова через вулицю Боричів узвіз на бік Парламентської бібліотеки і готелю Fаirmont. Роботи на об'єкті ведуться цілодобово, а в будівництві задіяно понад 200 осіб.

Наступний етап робіт з реконструкції Поштової площі включатиме розробку ґрунту під облаштування підпірних стін тунелю, облаштування монолітної плити перекриття над тунельною частиною, монтаж балок пролітних будівель, облаштування монолітної плити естакадної частини.

Для спорудження підземної частини розв'язки буде виконано виїмку близько 20 тис. куб. м ґрунту, а також споруджено 3 підпірні стіни: одна стіна уздовж колишніх трамвайних колій, друга - по осі демонтованого проїзду і третя - уздовж річкового вокзалу. Естакадна частина завдовжки більш як 230 метрів складатиметься з 9 прольотів довжиною від 24 до 30 метрів кожний.

Після реконструкції площа буде пішохідною і матиме прямий вихід на набережну Дніпра.

Щоб полегшити пересування транспорту, вже наприкінці поточного року рух по Набережному шосе буде організовано по одній стороні тунелю, яка до того моменту вже буде завершена.

Згідно з планом, з вулиці Боричів узвіз на Набережне шосе буде побудовано з'їзди, під якими пройде транспортний тунель. Він покликаний забезпечувати безперервність руху на набережній. У найширшій частині тунель матиме шість смуг руху.

Пам'ятник морякам Дніпровської флотилії, який було демонтовано, зараз перебуває на реконструкції. Згодом пам'ятник буде перенесено на Рибальський півострів.

Завдяки передбаченому планом безперервному, без використання світлофорів, руху, пропускна спроможність площі зросте з 9,3 тис. до 16,3 тис. автомобілів на годину.

Роботи з реконструкції Поштової площі планується завершити у травні 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня 2012 року Архітектурно-містобудівній раді при Головному управлінні містобудування і архітектури КМДА було представлено три варіанти транспортної розв'язки на Поштовій площі вартістю 135-555 млн грн.

У серпні розпочалися будівельні роботи з реконструкції транспортної розв'язки на Поштовій площі.

У зв'язку з цим з 16 вересня 2012 року по 25 травня 2013 року в Києві обмежено рух транспорту.

Довідка УНІАН. Група компаній «Альтіс-Холдинг» - генпідрядна організація, працює на будівельному ринку України з 1995 року. До складу будівельної корпорації «Альтіс-Холдинг» на даний час входять 17 компаній. З моменту заснування група брала участь у будівництві більш як 100 об'єктів. Група має у своєму розпорядженні власні виробничі бази в Києві, Одесі, Житомирі і Борисполі.